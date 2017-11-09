Интернет и СМИ
 

Собчак запихнули в багажник Gelandewagen и приказали «завалить хлебало»

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В рамках развлекательного шоу «Можем повторить» на телеканале «Пятница» телеведущая Ксения Собчак вместе с журналистом Антоном Красовским перевоплотились в людей эпохи допетровской Руси. Ролик был опубликован в Telegram-канале «Жизнь насекомых».

На видео Красовский, судя по всему, в образе зажиточного боярина демонстрирует Собчак все прелести патриархального семейного уклада. Он заставляет телеведущую сидеть в багажнике Gelandewagen, приказывает «завалить хлебало» и обзывает ее «жабой» и «идиоткой». Затем журналист разбивает «хипстерский iPhone» топором, заковывает Собчак в колодки и грозится отрубить ей голову.

В начале ноября в пресс-службе «Пятницы» объявили, что Собчак станет ведущей «Можем повторить». По их словам, вместе с Красовским она будет перевоплощаться в людей из разных эпох российской истории.

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