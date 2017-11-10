Американским соцсетям посоветовали поучиться борьбе с фейками у Украины

Американским социальным сетям Facebook и Twitter следует внимательно изучить опыт Украины в борьбе с фейковыми новостями и пропагандой. Об этом заявил бывший заместитель министра обороны США Майкл Карпентер, сообщает «Голос Америки».

«Во-первых, надо обратиться к проблеме ботов и фальшивых аккаунтов, найти лучшее технологическое решение», — посоветовал Карпентер.

Также он порекомендовал соцсетям обращать побольше внимания на «высказывания, сеющие раздор», отслеживать источники этих высказываний и проследить, не стоит ли за их раскруткой финансирование иностранных государств. Карпентер подчеркнул, что высокотехнологичные компании должны активнее сотрудничать с правительственными учреждениями и неправительственными организациями.

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Он отдельно отметил заслуги проекта StopFake. «Они были первыми в попытках понять, как Россия распространяет дезинформацию и фейковые истории в социальных сетях и традиционных СМИ», — рассказал Карпентер.

Также он полагает, что соцсети не осознают масштаба и эффективности «влияния России» в медиа и опасаются регулировать эту сферу, чтобы не потерять прибыль.

В мае в эфире принадлежащего президенту Украины Петру Порошенко «5 канала» появились личные данные и компрометирующие сведения на видеоблогера и журналиста Анатолия Шария. Впоследствии оказалось, что сотрудников телеканала разыграл сам Шарий, подсунув им фальшивку. В результате в отставку подал министр информации Украины Юрий Стець.