Редкие Air Jordan 11 продали за 23 тысячи долларов

Редкий семпл кроссовок бренда Air Jordan 11 — бело-голубая модель Twilight Blue, выпущенная в 2000 году — была продана на eBay за рекордную цену 23 232 доллара, сообщает Highsnobiety.

Сообщается, что продавец не ожидал выручить за кроссовки такую большую сумму, но эксклюзивный сэмпл, не запускавшийся в серийное производство, вызвал ажиотаж у покупателей. Отмечается также, что торги символично остановились на сумме 23 232 доллара, что продавец воспринял как отсылку к игровому номеру знаменитого баскетболиста Майкла Джордана, в честь которого назван бренд кроссовок, — 23.

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Ранее сообщалось, что американский бейсболист Дерек Джетер, завершивший карьеру в 2014 году, выпустил вместе с брендом Air Jordan кроссовки Derek Jeter-edition Air Jordan 11s по цене 40 тысяч долларов за пару. Кроссовки выполнены из темно-синей замши с белой подошвой. На задней части обуви указан номер два, под которым выступал на протяжении своей спортивной карьеры Джетер.



