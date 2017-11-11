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Бриллианты звезды «Мулен Руж» оценили в 1,5 миллиона долларов

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Бриллиантовое колье от американского ювелирного дома Harry Winston, принадлежавшее голливудской актрисе венгерского происхождения Жа Жа Габор, выставлено на продажу по цене 1,5 миллиона долларов, сообщает The Telegraph.

Украшение с 45 круглыми бриллиантами классической огранки общим весом 66 карат было изготовлено в 1964 году. Кто подарил его звезде, не установлено: возможно, она приобрела его самостоятельно. Утверждается, что актриса, которая девять раз официально вступала в брак, часто заявляла, что «никогда не возненавидит мужчину настолько, чтобы вернуть ему подаренные им бриллианты».

Жа Жа Габор позировала в колье для светской хроники начиная с 1966 года и продолжала носить его на приемы даже в 1990-е годы. Украшение будет продано 4 декабря на аукционе Bonhams, эстимейт колье составляет 1,2-1,5 миллиона долларов.

Жа Жа Габор (Zsa Zsa Gabor) — американская актриса и светская дама венгерского происхождения. Получила известность после роли в фильме режиссера Джона Хьюстона «Мулен Руж» (1952). Была женой основателя сети отелей Hilton Конрада Хилтона и имела от него дочь. В девятом браке носила имя Сари Принц фон Анхальт. Умерла в декабре 2016 года в возрасте 99 лет.

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