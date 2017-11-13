Бывшая четвертая ракетка мира рассказала о регулярных избиениях отцом

Австралийская теннисистка югославского происхождения Елена Докич рассказала о непростых взаимоотношениях с отцом. Ее слова приводит Daily Mail. Видео интервью 34-летней спортсменкой было опубликовано на YouTube-канале WalrusRider.

«После одного из поражений он пошел со мной в ванную комнату. Оттуда мне было некуда бежать. Он снял свой ремень и заставил меня снять футболку. Пока удары летели один за одним, он говорил: шлюха, тупая корова...» — говорится в автобиографической книге Докич «Несокрушимая».

Теннисистка призналась, что привыкла к такому отношению отца. «Когда такое происходит регулярно, ты начинаешь считать это нормальным. Бывали случаи, что он меня так избивал, что приходилось пропускать занятия из-за ран на теле, которые было невозможно скрыть», — сказала Докич и добавила, что однажды потеряла сознание после удара ботинком по уху.

После Уимблдона-2000, на котором 17-летняя на тот момент теннисистка дошла до полуфинала, отец не пустил ее домой. «Я позвонила ему после матча с и услышала, что я позорная тварь и не имею права возвращаться в отель. Пришлось остаться ночевать на диване в одном из помещений в теннисном клубе», — рассказала спортсменка, окончательно покинувшая дом в 19 лет.

Отец Елены Докич Дамир неоднократно имел дело с полицией, а в 2009-м был приговорен к тюремному заключению на год за то, что с гранатой в руке угрожал расправой послу Австралии в Сербии.

Наивысшей позицией Докич в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) была четвертая, до которой она добралась в 2002 году. Помимо полуфинала Уимблдона-2000, теннисистка играла в четвертьфинале этого турнира в 1999-м, а также в четвертьфинале Australian Open-2009. Она завершила карьеру в 2014 году.