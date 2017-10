Шарапова займется новым бизнесом

Российская теннисистка Мария Шарапова займется дизайном. Об этом сообщает AdAge.

Спортсменка совместно с американским архитектором Дэном Меисом запустит бизнес-проект по проектированию и оформлению фитнес-центров и теннисных клубов при гостиницах и курортах по всему миру. Проект пока не имеет названия.

По словам Меиса, он предложил Шараповой сотрудничество, вдохновившись эстетикой ее страницы в Instagram. Отмечается, что теннисистка заинтересовалась идеей, так как увлекается дизайном, и ей никогда не нравилось, как выглядят тренировочные базы теннисистов.

Осенью 2017-го поступила в продажу автобиографическая книга Шараповой под названием «Неудержимая. Моя жизнь до сих пор» (Unstoppable. My Life So Far).

30-летняя теннисистка также занимается шоколадным бизнесом. Конфеты под маркой Sugarpova в мае 2017-го появились в России.