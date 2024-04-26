Россия заявила, что удары ВСУ по Запорожской АЭС могут привести к катастрофе. Что известно о состоянии станции?

Шойгу заявил о возможных катастрофических последствиях ударов ВСУ по ЗАЭС

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) могут повлечь катастрофические последствия. Об участившихся обстрелах станции со стороны Украины высказался глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«Отдельную тревогу вызывают продолжающиеся удары ВСУ по Запорожской атомной электростанции, что может повлечь катастрофические последствия», — заявил он.

По его словам, все виновные обязательно понесут заслуженное наказание. «Это лишь вопрос времени», — подчеркнул Шойгу.

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ участились

За последние месяцы атаки на Запорожскую АЭС участились. Внимание на это обратил постоянный представитель России при ООН и в Совете Безопасности ООН Василий Небензя.

За последние несколько месяцев подобные атаки не только возобновились, но и резко интенсифицировались. Вооруженные силы РФ фиксировали и подавляли до 100 с лишним беспилотных летательных аппаратов в неделю. Наша страна регулярно информировала и продолжает информировать Совет Безопасности ООН и секретариат МАГАТЭ об этих недопустимых действиях Василий Небензя постпред России при ООН

Так, 14 марта ВСУ атаковали станцию с помощью безоболочного взрывного устройства. Его сбросили в районе забора, закрывающего баки с дизельным топливом.

В пресс-службе станции заявили, что, если бы удар пришелся на эти баки, последствия могли быть критическими.

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

5 апреля ЗАЭС атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов. Работа станции не была нарушена, а критически важные объекты инфраструктуры не повреждены, однако атаки могут повлиять на дальнейшую эксплуатацию станции.

18 апреля украинские беспилотники атаковали уникальный тренажерный центр ЗАЭС. Это был повторный обстрел центра — первый раз его атаковали 9 апреля, спустя десять минут после проезда вблизи сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Сейчас все блоки Запорожской АЭС остановлены. «Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков», — сообщили представители станции.

В МАГАТЭ назвали ситуацию непредсказуемой

Генеральный директор организации Рафаэль Гросси назвал ситуацию на станции крайне непредсказуемой. По его словам, угроза ядерной опасности очень реальна.

За прошедшую неделю в МАГАТЭ не поступала информация об обстрелах станции, однако это не исключает возможности новых ударов. По мнению Гросси, виновные в атаках на ЗАЭС игнорируют призывы мирового сообщества не допустить ядерную аварию. Он подчеркнул, что ситуация в любой момент может измениться в худшую сторону.