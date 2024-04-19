«Угроза очень реальна». В МАГАТЭ вновь напомнили о ядерной опасности после очередной попытки атаки дрона ВСУ на ЗАЭС

МАГАТЭ проинформировали об очередной попытке атаки дрона на учебный центр ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировано об очередной попытке атаки дрона на учебный центр Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), об этом сообщили в пресс-службе организации со ссылкой на заявление ее гендиректора Рафаэля Гросси.

МАГАТЭ было проинформировано об очередной попытке атаки с беспилотника на учебный центр ЗАЭС, которая не привела к разрушениям и жертвам Рафаэль Гросси гендиретор МАГАТЭ

В агентстве отметили, что это уже третья атака за последнее время, два подобных инцидента произошли на прошлой неделе. Представители ЗАЭС проинформировали находящуюся на объекте группу МАГАТЭ, что беспилотник был нейтрализован, однако не сообщили никаких подробностей.

ВСУ вновь атаковали уникальный тренажерный центр ЗАЭС 18 апреля

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 18 апреля вновь атаковали уникальный тренажерный центр ЗАЭС при помощи дрона, об этом сообщила пресс-служба станции. В результате удара никто не пострадал, разрушений нет.

Дрон ВСУ был нейтрализован над крышей корпуса «Г» УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала пресс-служба ЗАЭС

9 апреля на ЗАЭС сообщили об атаке украинского дрона на уникальный тренажерный центр. Прилет беспилотника ВСУ произошел спустя несколько минут после проезда рядом со станцией сотрудников МАГАТЭ.

7 апреля украинская сторона нанесла удар по куполу шестого энергоблока. Представители станции отметили, что радиационный фон на объекте и прилегающей территории не изменился и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков.

Эксперты МАГАТЭ слышали взрыв во время атаки

Эксперты МАГАТЭ услышали взрыв в 10:35 по местному времени, когда произошла попытка атаки беспилотника. Этот же временной интервал впоследствии назвали в пресс-службе станции.

Команде было отказано в доступе в учебный центр, расположенный за периметром площадки ЗАЭС, для оценки инцидента, поскольку станция ссылается на потенциальные риски для безопасности МАГАТЭ

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство не собирается скрывать данные о чьей-либо причастности к обстрелам АЭС, но сообщает о чем-либо, только когда есть свидетельства. Он подчеркнул, что МАГАТЭ не будет скрывать чего-либо.

Глава МАГАТЭ вновь предупредил о риске ядерной аварии

Рафаэль Гроссии отметил, что организаторы последних атак на ЗАЭС игнорируют призывы международного сообщества не допустить ядерную аварию на станции.

Кто бы ни стоял за этими инцидентами, они, похоже, игнорируют многократные призывы международного сообщества проявлять предельную военную сдержанность и не допустить ядерную аварию, угроза которой очень реальна Рафаэль Гросси гендиректор МАГАТЭ

Глава агентства уточнил, что ЗАЭС по-прежнему сталкивается с угрозами, так, прямое попадание по куполу энергоблока 7 апреля свидетельствует о том, что ситуация в любой момент может измениться в худшую сторону.

Гросси напомнил, что уже предупреждал Совет Безопасности ООН о том, что обстановка на станции опасно близка к ядерной аварии.

15 апреля глава МАГАТЭ на заседании Совбеза заявил, что опасность крупного ядерного инцидента на ЗАЭС остается реальной.

Россия в свою очередь призвала международное агентство указать виновных в атаках, подчеркнув, что это является не политическим вопросом, а реальной необходимостью для обеспечения ядерной безопасности.

