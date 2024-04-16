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02:18, 16 апреля 2024Мир

Гросси пообещал рассказывать об обстоятельствах обстрелов ЗАЭС

Гросси: МАГАТЭ не будет скрывать ничего об обстоятельствах обстрелов ЗАЭС

Фото: Dmitry Grigoriev / Global Look Press

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не планирует скрывать сведения о чьей-либо причастности к обстрелам Запорожской атомной электростанции (АЭС), но сообщает о чем-либо, только когда есть свидетельства, заявил журналистам генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, агентство не будет скрывать чего-либо. Он ответил на вопрос, сможет ли МАГАТЭ в будущем определять, кто именно обстрелял станцию.

«Когда есть свидетельства чего-то, у нас нет проблем с тем, чтобы сообщить об этом», — пообещал Гросси. По мнению генерального директора, авторитет МАГАТЭ должен быть сохранен.

7 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников ударили по куполу шестого энергоблока ЗАЭС. Критических повреждений станция не получила, пострадавших нет.

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      Марина Совина
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