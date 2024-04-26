МИД Китая отреагировал на обвинения в шпионаже со стороны Германии

МИД КНР: Пекин сделал Берлину строгое представление из-за обвинений в шпионаже

Пекин сделал Берлину строгое представление в связи с делом о так называемом китайском шпионаже. Так на обвинения отреагировал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что это дело основано «ни на чем». «Китай сделал Германии строгое представление в связи с ее необоснованными обвинениями», — заявил он.

По словам дипломата, китайское правительство решительно выступает против клеветы и очернения Китая. Пекин также потребовал от германских коллег, чтобы они проявляли бдительность, когда дело касается попыток нанести ущерб двусторонним отношениям, и немедленно прекращали «злонамеренные спекуляции».

Ранее генпрокуратура ФРГ решила проверить связь депутата бундестага Максимилиана Кра с Россией после задержания его помощника по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Отмечается, что проверки связаны с возможным получением денежных выплат из-за границы.