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13:48, 26 апреля 2024Наука и техника

Нейросети превратят обычных роботов в адаптивных

The Next Web: в Европе рассказали об адаптивных роботах, способных самообучаться

Фото: Seth Wenig / Reuters

Европейские ученые рассказали о том, как сделать промышленных роботов более безопасными для людей. Об этом сообщает издание The Next Web.

В рамках плана по улучшению обычных промышленных роботов несколько европейских университетов объединились в проект RoboSAPIENs. Специалисты будут разрабатывать нейросети, которые фактически превратят простых роботов в адаптивных. То есть в машины, которые ради человеческой безопасности смогут адаптироваться на фоне меняющейся среды.

Системы глубокого обучения роботов будет объединять концепция MAPE-K (Monitor-Analyze-Plan-Execute-Knowledge или «Наблюдение-Анализ—Планирование—Выполнение—Знание»). Авторы концепции привели пример: если на пути робота появится закрытая дверь, то машина построит новый маршрут, не меняя первоначальной цели. Такие роботы способны постоянно получать знания.

Авторы проекта RoboSAPIENs заявили, что все наработки будут доступны бесплатно для всех производителей роботов. Конечные компании уже могут улучшать нейросети для коммерческого использования. «Наша цель — сделать европейский сектор адаптивной робототехники более эффективным, безопасным и заслуживающим доверия», — заключил координатор RoboSAPIENS Питер Горм Ларсен.

В середине апреля участники проекта Aloha Unleashed представили робота, который может автономно ремонтировать других роботов. Машина полностью автономна и на всех этапах может обходиться без помощи человека.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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