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14:27, 19 апреля 2024Наука и техника

ИИ-робота научили ремонтировать себе подобных

New Atlas: робота с ИИ научили ремонтировать других роботов

Кадр: Ayzaan Wahid / YouTube

Участники проекта Aloha Unleashed представили робота, который может автономно ремонтировать других роботов. Об этом сообщает издание New Atlas.

Компания энтузиастов, состоящая из аспирантов Стэнфордского университета (США) и роботехников Google DeepMind, рассказала о продвинутом роботе Aloha 2. Модель на основе искусственного интеллекта (ИИ) имеет пару манипуляторов и способна выполнять сложные действия. В частности, инженеры научили машину собирать и ремонтировать роботов.

В ходе эксперимента Aloha 2 смог заменить поврежденные клешни устройства для захвата другого робота. При этом машина действовала полностью автономно и на всех этапах обходилась без помощи человека. По словам специалистов, будущее, в котором роботы будут повсеместно ремонтировать себе подобных, кажется довольно близким.

Участники проекта также показали, что их роботы умеют выполнять точную работу. Так, на видео они продемонстрировали, что машины могут успешно завязывать шнурки на обуви и аккуратно собирать и развешивать футболки по вешалкам.

В начале апреля международная команда ученых рассказала о создании антропоморфного робота «Эмо» (Emo), которого научили подражать человеческим эмоциям. Робот умеет общаться с людьми, успешно используя социальный интеллект.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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