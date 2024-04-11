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19:02, 11 апреля 2024Наука и техника

Создан имитирующий эмоции людей робот

Science Robotics: робот «Эмо» научился подражать человеческим эмоциям и мимике

Кадр: gizmodo.com

Международная команда ученых создала антропоморфного робота «Эмо» (Emo), которого научили подражать человеческим эмоциям. Изобретение описано в статье в журнале Science Robotics.

Машина состоит из роботизированной головы, имеющей 26 различных двигателей и приводов, обтянутых силиконовой кожей. Робот умеет общаться с людьми, успешно используя социальный интеллект. Устройство может подражать и имитировать мимику собеседника — например, улыбаться в ответ.

В материале говорится, что «Эмо» превосходно овладел умением, которое назвали «совместным выражением лица». Для этого разработали алгоритм, который помогает прогнозировать эмоции собеседника. Робот умеет предсказывать эмоции и мимику людей на основе едва различимых изменений на лице.

«Эмо» можно использовать при создании антропоморфных роботов, которые будут взаимодействовать с людьми. Ученые рассказали, что у них был другой робот «Ева» (Eva), однако он умел подражать эмоциям людей не так успешно, как «Эмо».

В начале апреля инсайдеры Bloomberg рассказали, что корпорация Apple задумалась о производстве персональных роботов для домашнего использования. Сроки выхода нового устройства не раскрываются.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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