Дебоширка в розовой кофте избила девушек у барной стойки клуба

Посетительница ночного клуба в Краснодаре избила двух девушек. Видеозапись инцидента публикует телеканал РЕН ТВ в понедельник, 13 ноября.

На записи видно, как брюнетка в розовой кофте запрыгивает на барную стойку, хватает за волосы девушку и пытается ударить ее лицом об столешницу. Пострадавшая в тот момент протирала посуду, вероятно, это была сотрудница клуба. На помощь ей бросились посетители и персонал, однако агрессивная женщина не отпустила свою жертву.

Следующие кадры показывают драку между той же дебоширкой и блондинкой, вероятно, посетительницей заведения. Дамы роняют друг друга на пол и дерутся подручными предметами. В какой-то момент брюнетка взяла стул и начала бить им свою соперницу.

Отмечается, что конфликт между посетительницами клуба возник на танцполе. Вероятно, причиной ссоры стал муж одной из них. На записи видно, что мужчина не только не пытается успокоить девушек, но и мешает очевидцам драки их разнимать.