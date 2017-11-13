Грабители на мотоцикле протащили девушку за сумку по асфальту

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Полиция задержала двух ранее судимых жителей Московской области в возрасте 29 и 35 лет, подозреваемых в грабеже. Об этом говорится в сообщении МВД, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 13 ноября. МВД опубликовало запись с камер видеонаблюдения в момент совершения преступления.

По данным ведомства, на Первомайской улице в Москве они подъехали на мотоцикле к стоявшей на обочине девушке и выхватили у нее сумку с личными документами. При этом грабители протащили потерпевшую несколько метров по асфальту.

Полиция возбудила уголовное дело и в ходе расследования было установлено местонахождение подозреваемых. По решению суда они заключены под стражу. Фигуранты дела не признают свою вину.

Следователи выясняют причастность мужчин к аналогичным преступлениям.