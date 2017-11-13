Жириновский задумал отдать мавзолей под трибуну

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил после захоронения Владимира Ленина использовать мавзолей как место для публичных выступлений. Об этом в понедельник, 13 ноября, сообщает РИА Новости.

«Надпись "Ленин" убирается и пишется "Государственная трибуна". И на всех торжествах туда поднимаются. <...> Мавзолей как строение пусть стоит: наверху великолепная трибуна, мы к ней привыкли. Пусть сохраняется», — сказал политик.

2 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров призвал похоронить советского вождя. По его мнению, это было бы «разумно и человечно». Однако он подчеркнул, что решение об этом должен принять президент.

В свою очередь телеведущая Ксения Собчак, планирующая побороться за высший государственный пост, считает, что этот вопрос «на свободных выборах и референдумах должен решать российский народ, а не президент». При этом 24 октября она заявила, что одним из трех первых ее решений в случае победы на президентских выборах станет указ о захоронении Ленина.

Как рассказал в начале августа лидер КПРФ Геннадий Зюганов, Путин заверил его, что Ленин и другие советские деятели не будут перезахоронены. По словам коммуниста, президент заявил: «Пока я здесь сижу, никакого варварства на Красной площади не будет».