Главред «Новой газеты» уйдет после 22 лет работы

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов принял решение покинуть свой пост после 22 лет работы в издании. Об этом он рассказал ТАСС.

По данным издания, Муратов уйдет с поста в пятницу, 17 ноября. В этот же день состоятся выборы нового главреда согласно уставу редакции, но уже без его кандидатуры.

Он также добавил, что считает пребывание на посту главреда слишком долгим.

Муратов также сообщил, что на его пост претендуют три человека из редакции: шеф-редактор газеты Алексей Полухин, генеральный директор газеты Сергей Кожеуров и редактор отдела «Политика и экономика» Кирилл Мартынов.

Также стало известно, что в «Новой газете» будет учрежден редакционный совет. Муратов объяснил, что возглавит его и будет заниматься разработкой будущего и стратегией.

Дмитрий Муратов является одним из учредителей «Новой газеты», первый номер которой вышел в 1993 году. В 1995 году Муратов стал главредом, а издание переименовали из «Новой ежедневной газеты» в просто «Новую газету».

Современная «Новая газета» выходит три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. По информации, указанном в последнем номере издания, она выпускается тиражом в 187,9 тысячи экземпляров.