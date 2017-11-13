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Пожарные узнали о крупном возгорании после публикации в соцсетях

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Сообщение о крупном пожаре в квартире одного из домов города Анадыря на Чукотке поступило в МЧС позже, чем снимки и видео с места происшествия, сделанные очевидцами попали в соцсети. Об этом РИА Новости сообщили в региональном главке МЧС.

В результате ЧП пострадали семь человек, включая четырех несовершеннолетних, в возрасте до 14 лет. Женщина и двое детей, выпрыгнувшие из окна третьего этажа, были госпитализированы в тяжелом состоянии.

«Подобных последствий данной трагедии можно было бы избежать при своевременном сообщении о пожаре очевидцами», — отметили в МЧС.

Возгорание произошло в воскресенье, 12 ноября. Следственный комитет рассматривает две версии возникновения пожара: короткое замыкание и неосторожное обращение с огнем. Пострадавшим, по данным агентства, обещана материальная помощь в размере 100 тысяч рублей.

9 ноября сообщалось о гибели троих человек при пожаре в техническом здании Службы внешней разведки в Москве. Еще семерых удалось спасти. Возгорание произошло в кабельном коллекторе. Общая площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров.

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