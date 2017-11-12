Женщина с двумя детьми выпрыгнула из горящей квартиры в Анадыре

Жительница Анадыра с детьми прыгнула из окна третьего этажа, чтобы спастись от пожара. Об этом в воскресенье, 12 ноября, сообщает «Говорит Москва».

Пожар в одной из квартир дома на улице Отке начался в 9:15 по местному времени, сообщает управление Следственного комитета по Чукотскому автономному округу. В результате пострадали семь человек. Четверо отравились угарным газом. Выпрыгнувшие из окна женщина и двое ее детей госпитализированы в тяжелом состоянии.

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Ранее в соцсетях появилась информация о том, что неизвестные кинули в окно дома бутылку с зажигательной смесью. В региональном МЧС радиостанции эти данные опровергли.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, опрашиваются свидетели и очевидцы происшествия. По результатам проверки следователей будет принято процессуальное решение.