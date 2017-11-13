Российским фильмам пообещали миллиардные сборы

Министр культуры России Владимир Мединский пообещал рекордные сборы для отечественных картин в 2017 году. Его слова, произнесенные во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в понедельник, 13 ноября, передает «Интерфакс».

«В прошлом году мы поставили рекорд по количеству зрителей и по сборам в российском кино, начиная с 1991 года, и за девять месяцев этого года мы этот годовой рекорд уже побили. Предполагаем, что в этом году доля сборов российского кино превысит десять миллиардов рублей, а доля зрителей наконец-то станет выше 20 процентов», — заявил глава Минкульта.

По словам Мединского, это происходит «в условиях сверхсвободного рынка, который у нас есть». Он также отметил, что «хотелось бы позаимствовать европейскую систему госпротекционизма в киноиндустрии».

Министр пообещал открыть 437 кинозалов в малых городах и райцентрах до конца года. Он подчеркнул, что уже появилось 326 новых точек. «Мы возрождаем то, что разрушили в 1990-е годы, когда кинотеатры полностью ушли из малых городов», — добавил Мединский.

В конце октября министр культуры сравнил борьбу отечественного и западного кино с Пуническими войнами. Он заявил, что отечественным фильмам нельзя конкурировать на равных с Голливудом.