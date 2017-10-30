Мединский сравнил борьбу отечественного и западного кино с Пуническими войнами

Российское кино побьет свой рекорд по популярности к концу 2017 года, убежден министр культуры России Владимир Мединский. Чиновник подчеркнул, что при этом отечественным фильмам нельзя соревноваться на равных с Голливудом, передает Rambler News Service в понедельник, 30 октября.

Во время выступления Мединский процитировал высказывание римского полководца Катона Старшего времен Пунических войн. «Я буду говорить об этом бесконечно: Карфаген должен быть разрушен, мы должны обеспечить систему протекционизма по лучшим европейским образцам. Мы не должны наше кино бросать соревноваться в равных условиях с Голливудом», — заявил министр.

Материалы по теме Пронесло Минкульт передумал брать пять миллионов за прокат, и киноиндустрия выдохнула

Руководитель Минкульта подчеркнул, что западный кинематограф «давит деньгами, бюджетами, рекламой и всем остальным».

В начале октября Министерство культуры отказалось от введения обязательных отчислений в размере пяти миллионов рублей за выход фильма в российский прокат. Планировалось, что отечественные ленты при получении прокатного удостоверения выплатят эту сумму, а потом ее возместит Фонд кино.

Пунические войны — три войны между Римом и Карфагеном, продолжавшиеся с перерывами в 264-146 годах до нашей эры.