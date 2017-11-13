Пенсионер отправился путешествовать по миру с плюшевой рыбой

Том Чапман из США проехал всю Новую Зеландию с игрушечной рыбой. По словам американца, игрушка помогает ему найти общий язык с окружающими, пишет новозеландское издание Stuff.

По рассказу 62-летнего калифорнийца, он побывал в этой стране более 60 раз и объехал ее вдоль и поперек. В первый раз Том приезжал еще в 1979 году в составе хеви-метал-группы. Но на этот раз его путешествие особенное: американец прибыл вместе со своей игрушкой — плюшевой рыбкой Дори из мультфильма «В поисках Немо».

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До этого он посетил вместе с ней все штаты Америки, но за границу Дори выехала впервые.

Как только Том вышел на пенсию, он начал путешествовать с игрушкой. У него нет ни жены, ни детей. Ход путешествия Чапман описывал на своей странице в Facebook.

По словам Тома, рыбка помогает ему налаживать контакты с людьми, которых он встречает в своих странствиях. «Она всегда счастлива, дружелюбна абсолютно ко всем и очень любопытна», — описывает свою попутчицу Том. Он купил плюшевую Дори, чтобы подшутить над другом, который вечно все забывал, как и героиня мультфильма. Однако потом, признается путешественник, «игрушка начала жить своей жизнью».

Путешествие по Новой Зеландии продлилось четыре недели, за это время Том и его плюшевая спутница проехали всю страну от самой южной точки Новой Зеландии — города Блафф до самой северной — мыса Реинга и обратно.