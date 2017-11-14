Две группы американских полицейских под прикрытием напали друг на друга

В американском Детройте две группы полицейских, действовавших под прикрытием, напали друг на друга. Об этом сообщает Fox 2 Detroit.

В инциденте оказались замешаны стражи порядка из разных департаментов. Два полицейских из 12-го участка вошли в роль наркоторговцев, желая поймать потенциальных покупателей веществ. На их уловку «клюнули» притворившиеся желающими приобрести дозу правоохранители из 11-го участка.

Внезапно полицейские из 11-го участка достали оружие и приказали самозваным драгдилерам лечь на землю. Затем группа полицейских от 12-го участка ворвалась в близлежащий дом с целью провести там обыск, однако там уже работали их коллеги из соседнего департамента.

Между полицейскими завязалась драка, во время которой правоохранители даже достали оружие. После инцидента один полицейский был госпитализирован. Хозяин дома же все это время смотрел и наблюдал за происходящим.