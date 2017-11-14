ЕС составит черный список офшоров

Европейский союз в течение трех ближайших недель подготовит черный список офшоров. Об этом во вторник, 14 ноября, заявил еврокомиссар по вопросам экономики и финансов Пьер Московиси (Pierre Moscovici), сообщает ТАСС.

«Такой список будет готов к 5 декабря», — сказал он. По словам Московиси, нельзя смириться с существованием практики организованного уклонения от налогов.

Одним из методов борьбы с этой практикой станет более частая подача налоговых деклараций, которые отражали бы динамику состояний лиц с высокими доходами, считает еврокомиссар.

В начале ноября международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) разместил на своем сайте архив о деятельности офшорных компаний в мире. В документах фигурируют сделки королевы Великобритании Елизаветы II, президента США Дональда Трампа, российского миллиардера Юрия Мильнера.

По данным Национального бюро экономических исследований США, офшорный капитал россиян в три раза превышает уровень валютных резервов страны. Граждане хранят в офшорах сумму, равную 75 процентам валового национального дохода, объем резервов страны составляет 25 процентов от ВНД.