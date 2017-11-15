Ношеные кроссовки Майкла Джордана оценили в 50 тысяч долларов

Кроссовки Air Jordan 1, созданные в 1984 году специально для американского баскетболиста Майкла Джордана, выставили на продажу за 50 тысяч долларов. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает HighSnobiety.
Обувь продает на eBay компания ProServ, которая являлась посредником между Джорданом и брендом Nike во время заключения их первой сделки. Баскетболист выходил в кроссовках на поле несколько раз. От такой же модели, выпущенной позже для широкой аудитории, обувь отличается черными носком и язычком, а также логотипом Air Jordan wings, выполненным вручную.
По информации портала, часть выручки от продажи кроссовок отдадут организациям по развитию возможностей для людей с ограниченными умственными способностями.
Дизайн Air Jordan разработан компанией Nike, первым эти кроссовки надел Джордан в дебютном сезоне НБА 1984-1985 годов. Air Jordan 1 были выпущены в красно-черной окраске — цветах команды Chicago Bulls. До этого вся обувь для баскетболистов делалась белого цвета.
По контракту Джордан должен был надевать эти кроссовки на каждый матч, но Лига сочла их слишком яркими и запретила спортсмену выходить в них на площадку. Несмотря на запрет, спортсмен играл в Air Jordan, каждый раз выплачивая штраф.