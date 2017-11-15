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Госдеп США отчитался об иссушении потока террористов в Сирию

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Приток иностранных боевиков-террористов в Сирию почти прекратился, а уже перешедших границу удается отслеживать. Об этом сообщил спецпосланник президента США по борьбе с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Бретт Макгерк, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, американская коалиция помогла Интерполу составить базу боевиков. В данный момент в ней содержится около 43 тысяч имен. «Это позволяет всем странам-партнерам ловить боевиков в ходе обычных проверок транспорта или тогда, когда они пытаются пересекать международные границы», — говорится в сообщении Госдепартамента о встрече малой группы стран-членов коалиции под руководством США, состоявшейся в среду.

Одновременно Макгерк сообщил, что финансовое положение террористов в Сирии находится «в наихудшем положении за всю историю».

Коалиция под предводительством США включает более 70 стран. Она действует против ИГ на территории Сирии и Ирака. Причем на территории Сирии без разрешения правительства страны.

Ранее Пентагон подтвердил уход 300 боевиков ИГ из Ракки. По словам представителя коалиции полковника Райана Диллона, все они были внесены в базу биометрических данных.


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