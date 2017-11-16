Раскрыт секрет идеального трейлера для голливудских блокбастеров

Видео: Видач / ВКонтакте

В сообществе «Видач» во «ВКонтакте» опубликовали инструкцию создания эпичного трейлера к голливудскому кинофильму.

«Небольшое пособие о том, как сделать правильный трейлер. Теперь на русском языке», — похвастались в администрации паблика.

На видео, которое за сутки набрало более 140 тысяч просмотров, зрителям объясняют, что в начале трейлера обязательно должна прозвучать одиночная нота, за которой последует череда вступительных кадров.

Также авторы ролика рекомендуют использовать глубокомысленный вопрос в стиле «Вы когда-нибудь задумывались о той самой хреновине?» и неожиданный кавер на известную поп-песню.