Барона Мюнхгаузена превратили в «идеального актера» для ужастика Стивена Кинга

Российский блогер Дмитрий Охотников превратил барона Мюнхгаузена в главного героя фильма ужасов «Темная башня». Ролик был опубликован на YouTube-канале super_vhs.

На видео, которое было сделано с помощью монтажа, блогер представил смесь из кадров советского мультфильма «Приключения Мюнгхаузена» и звуковой дорожки из трейлера «Темной башни». «Друзья, я пофиксил "Темную башню" и нашел идеального актера на роль Стрелка. Клянусь своей треуголкой», — заявил Охотников.

«Темная башня» — фантастический фильм ужасов датского режиссера Николая Арселя, снятый по мотивам одноименного цикла романов культового писателя Стивена Кинга. Премьера в России назначена на 3 августа.