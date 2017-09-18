Порногигант выпустил пародию на презентацию нового iPhone

Видео: ru.xhamster.com

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Популярный порносайт xHamster выпустил пародию в духе трейлеров компании Apple. Ролик был опубликован на сайте компании.

На видео показаны пользователи, очарованные новым дизайном сайта xHamster. Они с интересом смотрят порнографию на ноутбуках и планшетах с заклеенным логотипом Apple. Некоторые из героев ролика попадают в комичные ситуации при просмотре сайта для взрослых.

В кадре также появляются дизайнер xHamster Джимми Ивс (Jimmy Ivs) и порноактриса Блейр Уиллиамс (Blair Williams). «Просто порно, без лажи», — отмечает она в конце ролика.

Во вторник, 12 сентября, Apple показала новые iPhone 8, 8 Plus и X. Первые два смартфона получили такой же, как у iPhone 7, дизайн и заднюю крышку из стекла. Их продажи начнутся 22 сентября по цене от 57 тысяч рублей. iPhone X с безрамочным 5,8-дюймовым OLED-дисплеем обойдется в 80 тысяч, начало его продаж запланировано на 3 ноября.