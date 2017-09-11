Порногигант поприветствовал МЮ в клубе сторонников ЛГБТ

Популярный порносайт xHamster поддержал английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед», представивший капитанскую повязку в цветах ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Мы всегда выступаем за ЛГБТ. Мы очень гордимся, когда кто-то поддерживает ЛГБТ-сообщество, и выступаем вместе с ними», —

заявил вице-президент xHamster Алекс Хоукинс.

МЮ разместил фотографию капитанской повязки в цветах радужного флага 7 сентября в своем аккаунте в Twitter. В комментариях к записи от имени порносайта было опубликовано сообщение: «"Манчестер Юнайтед", добро пожаловать в клуб! Всегда с вами!»

Наиболее известный открытый гей в мировом футболе — бывший игрок сборной Германии Томас Хитцльшпергер. Полузащитник, завершивший карьеру в 2013 году, выступал за такие клубы, как «Лацио», «Штуттгарт», «Астон Вилла», «Эвертон».