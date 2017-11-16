РЕН ТВ сообщил о приходе полиции к «Новой газете» раньше прихода полиции

Телеканал РЕН ТВ рассказал о полицейской проверке в редакции «Новой газеты» до ее начала. На это в четверг, 16 ноября, обратили внимание журналисты издания.

По их словам, новость РЕН ТВ несколько опередила визит сотрудников правоохранительных органов, которые на момент ее публикации еще даже не вошли в здание «Новой газеты». В материале подчеркивается, что, несмотря на информацию телевизионщиков о «двух автобусах и двух десятках полицейских», к редакции подъехала «Газель», а силовиков оказалось в разы меньше.

Отмечается, что в «Новую газету» с внеплановой проверкой наведались сотрудники отдела по вопросам миграции УВД по ЦАО Москвы, интересующиеся вопросами трудоустройства в издании иностранных граждан.

Как предполагают в редакции, интерес полицейских вызвала личность журналиста Али Феруза (настоящее имя Худоберди Нурматов), который не раз публиковался в «Новой газете». В издании отмечают, что он не был оформлен официально, так как не имел необходимых для этого документов.

Феруза задержали 1 августа рядом с редакцией и забрали в ОВД под предлогом установления личности. На следующий день Басманный суд принял решение о его выдворении в Узбекистан на основании статьи 18.8 КоАП («Нарушение иностранным гражданином и лицом без гражданства правил въезда либо режима пребывания в России»).

Журналист уехал из Узбекистана в 2008 году якобы из-за давления со стороны местных спецслужб. Он боится возвращаться на родину, где, по его словам, его ждут пытки. После решения суда о депортации 2 августа Феруз пытался покончить с собой.

Согласно срочному постановлению Европейского суда по правам человека, Феруза запрещено депортировать до рассмотрения его жалобы в ЕСПЧ. Сейчас корреспондент находится в подмосковном центре временного содержания мигрантов.