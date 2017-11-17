Секс обезглавленного богомола сняли на видео

Видео: Deep Look / YouTube

YouTube-канале Deep Look опубликовал ролик, на котором запечатлена самка богомола, спаривающаяся с ранее обезглавленным ею самцом. На видео с сексуальным каннибализмом, снятое в в Восточной Сьерре (Калифорния), обратило внимание Daily Mail.

Перед спариванием самка откусила самцу голову. После этого тело самца продолжило движение, приняв участие в совокуплении с самкой. Поедание самца, как полагает биолог и автор видео Майк Максвелл, обеспечивает самку необходимой для вынашивания сотни яиц энергией.