Названы сроки появления настоящего беременного мужчины

Уходящий в отставку президент Американского общества репродуктивной медицины Ричард Полсон назвал сроки, когда мужчины смогут самостоятельно рожать детей. Об этом сообщает The Independent в понедельник, 6 ноября.

«Вы сможете сделать это уже завтра. Есть некоторые затруднения, но я не вижу серьезных проблем, которые сделали бы данную процедуру невозможной», — сказал ученый на ежегодной конференции общества в Сан-Антонио (Техас).

Для того чтобы мужчина родил, ему необходимо пересадить матку и пройти курс гормональной терапии, отмечает Полсон. Скорее всего, появление ребенка на свет в этом случае будет происходить путем кесарева сечения из-за особенностей анатомии мужского таза.

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В настоящее время известно о девяти успешных опытах по пересадке матки. Во всех этих случаях трансплантация проводилась женщинам, а большинство операций сделаны шведскими врачами. Рост спроса на данную процедуру связывается с ростом числа трансгендеров и операций по смене пола.

Ранее на конференции Американского общества репродуктивной медицины было представлено исследование, в котором отмечалось, что мужчины с фибропластической индурацией (искривлением) полового члена чаще других сталкиваются с онкологическими заболеваниями.