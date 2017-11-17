В Зимбабве придумали способ избавиться от бессменного президента

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Роберт Мугабе
Роберт Мугабе

ППредставители зимбабвийской правящей партии «Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт» (ЗАНУ — ПФ) встречаются в пятницу, 17 ноября, с целью подготовки проекта резолюции об отставке нынешнего главы государства Роберта Мугабе. Об этом рассказал агентству Reuters один из партийных источников.

«Назад пути нет. Если он [Мугабе] будет упрямиться, то организуем его отставку в воскресенье. После того как это будет сделано, во вторник последует импичмент», — приводит агентство слова собеседника.

16 ноября стало известно, что Мугабе отказывается сложить с себя полномочия, настаивая на проведении выборов лидера правящей партии. По словам главы государства, он покинет пост только в том случае, если проиграет выборы руководителя партии, а пока он «единственный легитимный правитель».

Вечером 14 ноября вооруженные солдаты на бронетранспортерах заняли ключевые позиции в столице Зимбабве Хараре. На следующий день под стражу были взяты Мугабе и его жена Грейс, а также министр финансов Игнасиус Чомбо. Зимбабвийские военные отказались называть это военным переворотом, заявив о «бескровной коррекции».

Мугабе бесменно руководит страной с 1980 года. Глава государства не раз заявлял, что готов править до тех пор, пока не умрет.

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