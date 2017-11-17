Над Мурманской областью пролетел огненный шар

В Мурманской области наблюдали огненный шар. Неизвестно, достигло космическое тело поверхности Земли или сгорело в атмосфере. Видео с природным явлением выложили в сеть несколько очевидцев.

«Сегодня (16 ноября 2017 года — прим. «Ленты.ру») около 19:40 по московскому времени в небе над Мурманской областью пролетел яркий болид! Судя по имеющейся в сети видеозаписи, длительность полета составила не менее семи секунд, а сам полет сопровождался несколькими яркими вспышками», — сообщается в одной из групп во «ВКонтакте».

Падение объекта также наблюдали в Финляндии, где полагают, что его масса достигает нескольких десятков килограммов. Специалисты планируют провести моделирование, которое позволило бы определить точные параметры небесного тела. Если объект достиг поверхности Земли, то по оценкам финских специалистов, он упал в районе озера Инариярви на севере страны.