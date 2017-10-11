В МГУ пустили газы

Ученые МГУ совместно с Институтом экспериментальной минералогии РАН и международным коллективом исследователей определили окислительную обстановку и ее изменения внутри астероидов от ядра к поверхности. Для этого они проанализировали фрагменты метеоритов, выпустив из них кислород. Это помогло астрофизикам понять, как происходило формирование планет. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Около 87 процентов метеоритов относятся к обыкновенным хондритам, которые состоят из хондр — округлых образований, образованных из силикатов кремния, железа, алюминия, магния и марганца. В центре небесных тел вещество находится в окисленном состоянии. Согласно гипотезе, причиной этому являются высокие температуры внутри метеоритов и наличие кислорода в составе воды.

Ученые проанализировали кусочки метеоритов, предоставленных Музеем внеземного вещества лаборатории метеоритики ГЕОХИ РАН.

«Мы провели прямое измерение парциального давления (давление отдельно взятого компонента газовой смеси) кислорода в серии метеоритов. Оказалось, что большое влияние на давление кислорода оказывают вариации исходного состава астероидного тела, то есть его негомогенность, а также сложное строение, обусловленное формированием трещин при столкновении с другими телами и их аккрецией», — рассказал один из авторов статьи, Валентин Осадчий, аспирант кафедры геохимии геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Ученые выяснили, что состав вещества был почти однороден, что не соответствовало многим выдвинутым теориям. Если окисление и было, то оно было незначительным, таким образом, можно судить о количестве воды, которое было в этих телах.

