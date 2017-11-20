Красноярские подростки облили бензином и подожгли щенков

Следователи Красноярска начали проверку информации о подростках, которые облили бензином и сожгли нескольких щенков, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя управления Следственного комитета по региону Ольгу Дегидь.

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«В настоящее время главное следственное управление инициирует вопрос перед прокуратурой города Красноярска об изъятии материалов проверки и передачи их в следственные органы для принятия процессуального решения», — сказала Дегидь.

Когда произошел инцидент, не уточняется. Сообщение о сожженных щенках появилось в сообществе «ВКонтакте» «Я живу [В] Красноярске». Выжить удалось только одному животному. Собаку поместили в ветлечебницу и назвали Лешкой. Для него нашлись хозяева, которые готовы взять его после выздоровления.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 ноября заявил, что в Кремле следят за ситуацией вокруг законопроекта «Об ответственном обращении с животными». По словам Пескова, в нынешнем виде документ трудно реализовать «с точки зрения финансового обеспечения», но решение будет найдено в ближайшее время. Он также добавил, что в Кремле предпочли бы, чтобы зоозащитники не голодали возле стен Госдумы.

Активисты «Альянса защитников животных» 7 ноября объявили бессрочную голодовку около здания нижней палаты парламента. По их словам, депутаты нарушили свое обещание принять документ в осенней сессии.