Норвежская чемпионка ОИ отказалась считать отстраненных россиян виновными

Норвежская лыжница, шестикратная олимпийская чемпионка Марит Бьорген отказалась считать отстраненных россиян виновными в нарушении антидопинговых правил. Ее слова приводит VG.

«Российские лыжники не сдавали положительные допинг-пробы. Никто ничего не знает. Будем исходить из того, какое решение будет принято. Я не могу никого судить в этом деле», — сказала она.

15 ноября норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю также признался, что не уверен в вине отстраненных от участия в Олимпиадах российских коллег.

1 ноября комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) во главе с Денисом Освальдом пожизненно отстранила Александра Легкова и Максима Вылегжанина, Александра Белова, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову от участия в Играх, а также лишила Легкова золотой медали зимних ОИ в Сочи. Спортсменов признали виновными в нарушении антидопинговых правил. На банках с их допинг-пробами были обнаружены царапины. При этом россияне могут принимать участие в Кубке мира.