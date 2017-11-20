Новый ростовский аэропорт Платов начнет регулярную работу в декабре

Первые полеты из нового аэропорта Ростова-на-Дону Платов намечены на 1 декабря. Об этом сообщается в пресс-релизе поступившем в редакцию «Ленты.ру». Отмечается, что тогда же между аэропортом и городом будет организован круглосуточный трансфер.

В минувшие выходные воздушная гавань приняла первые тестовые рейсы. Их пассажирами стали в том числе министр транспорта Максим Соколов и губернатор Ростовской Василий Голубев. «Только что состоявшийся первый тестовый полет – лучшее свидетельство тому, что крупномасштабный проект – строительство в Ростовской области аэропортового комплекса Платов – фактически завершен, — приводятся на сайте правительства Ростовской области слова главы региона.

Проект Платова начался в 2013 году. Пропускная способность первого для современной России построенного с нуля аэропорта составит 1,7 тыс. пассажиров в час, протяжённость взлётно-посадочной полосы аэропортового комплекса — 3,6 км, что позволит принимать воздушные суда всех классов. Платов будет крупнейшим аэропортом Южного федерального округа и заменит старый комплекс «Ростов-на-Дону».