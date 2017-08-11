Авиакомпании нацелились на перевозку в 2017 году 100 миллионов пассажиров

Российские авиакомпании могут перевезти в 2017 году рекордные 100 миллионов пассажиров. Об этом заявил глава Минтранса России Максим Соколов в эфире телеканала «Россия 24» в четверг, 10 августа.

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«Предполагаю, что к концу этого года мы подойдем к рекордной планке в 100 миллионов пассажиров, которые будут перевезены нашими российскими авиакомпаниями», — сказал министр, добавив, что «аэропорты перевезут еще больше» из-за наличия зарубежных компаний. В прошлом году российские авиакомпании перевезли 88,6 миллиона человек.

Важным критерием для существенного роста Соколов назвал обновление летной инфраструктуры, а также появление безбагажных невозвратных тарифов. Министр пояснил, что закон, позволяющий авиакомпаниям продавать подобные билеты, направлен на снижение стоимости перевозки. «В целом удалось снизить стоимость авиабилета, авиаперелета, впервые за очень долгий период времени практически на 17 процентов», — рапортовал Соколов.

20 июля гендиректор турсервиса Biletix Александр Сизинцев предположил, что, наоборот, отмена обязательной нормы бесплатного провоза багажа для владельцев невозвратных авиабилетов приведет к подорожанию перелетов, поскольку авиакомпании, скорее всего, будут брать с данной категории пассажиров дополнительную плату за транспортировку багажа.