Воробьев обсудил производство препаратов для выявления скрытых недугов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе роуд-шоу в Токио провел встречу с руководством дочерней компании корпорации Sysmex Corporation, мирового лидера по разработке диагностических решений и внедрению программного обеспечения для медицинских лабораторий. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 20 ноября.

В частности, стороны обсудили этапы запуска на территории Ногинского района первого в России завода по производству смесей и реагентов-анализаторов, которые позволяют выявлять скрытые заболевания на различных стадиях.

«В Ногинске первый шаг сделан, мы сегодня обсуждали второй этап, который предполагает более глубокую интеграцию, вплоть до производства оборудования в Московской области. Компания передовая, растет, имеет продажи во многих странах мира, мы очень рассчитываем, что Россия станет мощным плацдармом дальнейшего развития Sysmex», — отметил глава региона по итогам переговоров. Он также добавил, что первые два года руководство Мособласти будет оказывать «максимальное содействие» данному проекту.

После встречи Андрей Воробьев осмотрел лабораторию с новейшим оборудованием корпорации.

В свою очередь, старший исполнительный директор Sysmex Europe GmbH Кацуя Обэ отметил, что компания также планирует построить в Подмосковье большой завод для производства других товаров. «На следующем этапе сотрудничества мы хотим продвинуть исследования с российскими университетами и лабораториями для разработки совместных проектов», — пояснил он.

На второй день мероприятия, 21 ноября, у подмосковной делегации запланированы встречи с представителями других японских медицинских и фармацевтических компаний, химического кластера.