Воробьев встретился с руководством компании Mitsui & Co

Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился в Токио с руководством японской Mitsui & Co, стратегическим партнером строящей на территории региона автосборочный завод компании Hino. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 20 ноября.

«К партнерству с Mitsui мы относимся очень серьезно и понимаем, что мы можем работать в разных сферах, в разных отраслях. Hino — первый проект и надеюсь не последний. Мы знаем, что Mitsui не так давно приобрела долю в российской компании, которая работает в фарм-индустрии. Мы очень надеемся, что и там мы можем быть друг другу полезными», — сказал Воробьев.

Управляющий и главный операционный директор подразделения «Интегрированные транспортные системы» компании Mitsui Синго Сато в свою очередь выразил надежду на плодотворное сотрудничество: «Для Mitsui Россия является одной из самых приоритетных стран в мире». Он также выразил благодарность подмосковному правительству за содействие в строительстве предприятия по сборке автомобилей Hino в Химках.

Ранее в понедельник Андрей Воробьев посетил завод Hino Motors в Японии. Он отметил высокую производительность предприятия, которая, по его словам, позволит обеспечить конкурентоспособность продукции Hino, которая будет выпускаться на подмосковном заводе.

9 октября сообщалось, что представители японских компаний Hino и Mitsui & Company Limited по предложению подмосковного правительства выбрали территорию в Химках для строительство автосборочного завода. На новом предприятии будут собирать мало- и среднетоннажные грузовые автомобили. Планируется, что производство грузовиков начнется в 2019 году. Объем инвестиций оценивается в 17 миллионов долларов.

По данным газеты «Ведомости», Mitsui инвестирует в финансовый сектор, металлургию, химическую промышленность, энергетику, производство продуктов питания. 94,4 процентов акций компании находятся в свободном обращении.