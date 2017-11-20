Делегация Подмосковья встретится с представителями японских медкомпаний в Токио

Делегация Подмосковья во главе с губернатором Андреем Воробьевым встретится представителями японских медицинских компаний в рамках роуд-шоу в Токио. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве в понедельник, 20 ноября.

«Завтра у нас достаточно большое количество встреч с представителями японского бизнеса, это и медицинские компании, и фармацевтические компании, химический кластер. И после презентации будет много встреч личных с компаниями по обсуждению конкретных перспектив реализации. Там будут проекты и в сфере фармацевтики, производства медицинского оборудования, в сфере новых разработок сельскохозяйственного производства», — рассказал исполняющий обязанности генерального директора корпорации развития Московской области Кирилл Бычков.

Во время первого дня роуд-шоу делегация Мособласти посетила предприятие по сборке автомобилей Hino Motors. В частности, Воробьев осмотрел производственные линии и ознакомился с процессом обучения специалистов на заводе. Кроме того, состоялась встреча с представителями компании Sysmex, которая планирует открыть в регионе первый в России завод по производству смесей реагентов-анализаторов для медицинского оборудования.

19 июня сообщалось, что к концу 2019 года в Московской области планируют открыть немецкий реабилитационный медицинский центр. Проект реализуют европейские инвесторы.