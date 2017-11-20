Губернатор Подмосковья посетил завод по сборке автомобилей в Токио

Губернатор Московской области Андрей Воробьев осмотрел предприятие по сборке автомобилей Hino Motors в Японии. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве в понедельник, 20 ноября.

В частности, Воробьев осмотрел производственные линии «Хамура Плэнт», а также ознакомился с процессом обучения специалистов на заводе. «Мы посмотрели как работает конвейер, как комплектующие собираются в одном месте — конечно это уникальная система, метод управления "Тойоты", которая позволяет за две минуты выпускать одну машину», — отметил глава региона.

По его словам, такая высокая производительность обеспечит высокую конкурентоспособность продукции Hino, которая будет выпускаться на подмосковном заводе. «Количество машин в Химках будет небольшим, но этот завод будет иметь возможность экспансии, расширения своего производства», — добавил он.

Представители концерна в свою очередь отметили, что на заводе в Химках будет создан центр по обучению инженеров, а также маршрут для тест-драйва.

9 октября сообщалось, что представители японских компаний Hino и Mitsui & Company Limited по предложению подмосковного правительства выбрали территорию в Химках для строительство автосборочного завода. На новом предприятии будут собирать мало- и среднетоннажные грузовые автомобили. Планируется, что производство грузовиков начнется в 2019 году. Объем инвестиций оценивается в 17 миллионов долларов.

Высокотехнологичный завод компании Hino Motors функционирует с 1963 года. Ежедневно на предприятии производится 310 грузовиков и 550 внедорожников, на сборку одной машины уходит 2-3 минуты.