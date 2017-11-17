Власти Подмосковья анонсировали создание 19 индустриальных парков

19 новых индустриальных парков планируют открыть на территории Московской области до конца следующего года, заявил исполняющий обязанности генерального директора Корпорации развития Подмосковья Кирилл Бычков. Его слова приводятся на сайте регионального правительства в пятницу, 17 ноября.

«К открытию в 2017 году было запланировано восемь индустриальных парков. Однако мы идем с опережением — я думаю, что до конца года будет введено в эксплуатацию 9-10 индустриальных парков», — отметил Бычков.

Он подчеркнул, что это позволит привлечь значительные инвестиции в регион.

Также Бычков рассказал, что на сегодняшний день приоритетными инвестиционными проектами для Подмосковья являются строительство автомобильных заводов Mercedes-Benz в Солнечногорском районе и Hino в Химках, а также создание производства систем пожарной безопасности в Мытищах.

5 июля зампред правительства и министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев заявил о готовности властей предоставить земельный участок под строительство китайского индустриального парка на территории региона.

Индустриальный парк — это специально организованная для размещения новых производств территория, обеспеченная энергоносителями, инфраструктурой, управляемая специализированной компанией.