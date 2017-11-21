Сибирские чиновники заложили здание прокуратуры за 15 миллионов рублей

Администрация Барабинского района Новосибирской области взяла 15 миллионов рублей в кредит, заложив здание, в котором находится местная прокуратура. Об этом во вторник, 21 ноября, пишет региональное издание «Тайга.Инфо» со ссылкой на сайт госзакупок.

Деньги понадобились для покрытия дефицита районного бюджета. Конкурс на предоставление денежных средств под залог недвижимости объявило Барабинское МКУ «Центр бухгалтерского и материально-технического обеспечения». Победителем стал банк «Акцепт», который выдаст трехлетний кредит.

Местные власти под деньги заложили служебное здание в Барабинске на улице Комарова, дом 23а, площадью 757,7 квадратных метра, где расположена Барабинская межрайонная прокуратура, и земельный участок площадью две тысячи квадратных метров.

Дефицит бюджета Барабинского района составляет пять миллионов рублей, указывает «Тайга.инфо».