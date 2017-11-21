У мема «неверный парень» обнаружилась неожиданная и захватывающая предыстория

Маркетолог Эндрю Джей Абернати (Andrew J Abernathy) просматривал снимки в фотобанке Shutterstock и наткнулся на множество фотографий с актрисой из мема «неверный парень», которая по сюжету страдала от того, что ее бойфренд загляделся на другую девушку. Из десятков снимков он отобрал несколько и составил историю героини, предшествующую знаменитому мему.

— Andrew J Abernathy (@ajabernathy) 20 ноября 2017, 19:16

Фотоисторию он опубликовал в Twitter. По версии Абернати, до того как оказаться в неловкой ситуации с молодым человеком, у девушки была совсем другая жизнь. Она была в отношениях с другим, забеременела и родила от него ребенка, однако молодой человек начал ей изменять. Женщина не находила себе места и постоянно грустила, она изучила его переписки в телефоне и потребовала объяснений. Молодой человек предложил ей начать все сначала.

Молодая мать дала супругу шанс, но он в открытую ей изменял. Однажды героиня застала его в постели с другой, после чего последовал развод. Она прислала ему письмо о разделе имущества, а после надела красное платье и отправилась строить новую жизнь.

Фото: @ajabernathy 1 /18

Рассказ маркетолога полюбился пользователям сети благодаря смешным подписям, которые Абернати оставил под снимками. Он переживал о главной героине и с самого начала не советовал ей связываться с ненадежным мужчиной.

Снимок из фотобанка с парнем, заглядевшимся на другую девушку, превратился в мем на все случаи жизни летом 2017 года. В сети начали широко использовать эту картинку для иллюстрации различных жизненных ситуаций и явлений.