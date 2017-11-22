Сирийцы нашли «неубиваемую» замену БМП-1

Сирийские военные массово используют многоцелевые гусеничные транспортеры МТ-ЛБ, в российской армии, известные под прозвищем «мотолыга». Об этом пишет «Вестник Мордовии».

Тягачи, изначально предназначенные для перевозки людей и грузов, применяются сирийцами в рейдах наряду с танками и другой бронетехникой. На некоторых кадрах видны МТ-ЛБ, вооруженные, в частности, 23-миллиметровыми зенитными установками, крупнокалиберными пулеметами или автоматическими станковыми гранатометами.

Отмечается, что в ряде случаев «неубиваемые» транспортеры служат заменой бронемашинам БМП-1.

МТ-ЛБ состоит на вооружении с 1964 года, за это время было выпущено около 10 тысяч машин данного типа. Тягач применялся в ходе войны в Афганистане и практически во всех крупных вооруженных конфликтах на постсоветском пространстве. Отличается высокой надежностью, простотой обслуживания и универсальностью.

Максимальная масса «мотолыги» с грузом достигает 12,2 тонны, а в ряде специальных модификаций превышает 16 тонн. Транспортер, имеющий 14-миллиметровую лобовую броню, по шоссе способен развивать скорость до 62 километров в час, а также может преодолевать водные преграды.