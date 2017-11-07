Наука и техника
 

Советские С-200 уцелели после ответного удара F-35

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Советские зенитные ракетные комплексы С-200ВЭ, состоящие на вооружении войск противовоздушной обороны Сирии, уцелели после ответного удара истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 ВВС Израиля. К такому выводу пришли военные эксперты, пишет «Вестник Мордовии».

Специалисты изучили спутниковые снимки позиций 16-й бригады ПВО Сирии, дислоцированной неподалеку от авиабазы Думейр в 50 километрах от Дамаска. «Судя по всему, все пусковые установки остались в целости и сохранности», — отмечает ресурс.

По информации издания, F-35 мог повредить только антенный пост с радиолокатором подсвета целей, который уже должен быть восстановлен.

Речь идет об инциденте, который произошел утром 16 октября. Тогда в сирийской армии, как передавало РИА Новости, заявили об атаке на самолеты ВВС Израиля, которые якобы нарушили воздушное пространство Сирии на границе с Ливаном. В Дамаске сообщили, что один из самолетов получил прямые попадания, из-за чего авиагруппа отступила. Тип машин не уточнялся.

В пресс-службе израильской армии отчитались об ответном авиаударе по «ключевым компонентам» батареи сирийской ПВО. Там также отметили, что в будущем поврежденное оборудование может быть восстановлено. Помимо этого, представители армии проинформировали об отсутствии потерь, однако спустя два дня стало известно, что один из F-35 ВВС Израиля находится на ремонте якобы по причине столкновения в воздухе с двумя птицами в ходе тренировочного полета.

По состоянию на сентябрь этого года израильские ВВС располагают семью самолетами семейства F-35. Всего власти еврейского государства заказали в США 50 машин этого типа.

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