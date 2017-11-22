Фотограф поделилась эффектными снимками из уродливого магазина

Фотограф Джена Мартин (Jenna Martin) устроила профессиональную съемку в обыкновенном магазине. Об эксперименте она написала в блоге о фотографии PetaPixel.
Девушка решила не подыскивать красивое место для съемки, а отправиться в ближайший магазин товаров для дома. «Мне захотелось пойти в уродливое с точки зрения стандартов фотографии место с плохим освещением и отсутствием декораций, чтобы посмотреть, что мы можем там сделать. Я взяла с собой только камеру, а моя модель — маленькую косметичку», — рассказала фотограф.
Для небольшого фотосета Мартин пригласила свою подругу Рэйчел Кэтлин (Rachelle Kathleen). Девушки пришли в магазин в воскресенье вечером за час до закрытия, поэтому там практически не было других посетителей. Сотрудники дали им разрешение на съемку и с любопытством наблюдали за процессом.
Первый снимок Джена сделала на фоне колеровки. По ее словам, она всегда мечтала пофотографировать рядом с ней.
Затем они отправились в отдел осветительных приборов. Фотограф призналась, что работать с таким количеством разных источников освещения было очень непросто.
Завершающие фотографии они сняли на складе и рядом с выставленными на продажу растениями. При этом ради эффектного кадра девушки всего лишь сдвинули тележку на центр прохода. Потом они вернули ее обратно, чтобы не заставлять сотрудников магазина убирать за ними.
Джена назвала фотосессию удачной, однако призналась, что не собирается приглашать своих клиентов в магазин для съемок. Впрочем, такой возможности она не отрицает.
Через пару недель она решила повторить эксперимент в автосервисе. Однако там со светом оказалось еще хуже, чем в магазине. Тем не менее, девушкам все же удалось сделать несколько кадров.