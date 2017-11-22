Фотограф поделилась эффектными снимками из уродливого магазина

Фотограф Джена Мартин (Jenna Martin) устроила профессиональную съемку в обыкновенном магазине. Об эксперименте она написала в блоге о фотографии PetaPixel.

Девушка решила не подыскивать красивое место для съемки, а отправиться в ближайший магазин товаров для дома. «Мне захотелось пойти в уродливое с точки зрения стандартов фотографии место с плохим освещением и отсутствием декораций, чтобы посмотреть, что мы можем там сделать. Я взяла с собой только камеру, а моя модель — маленькую косметичку», — рассказала фотограф.

Для небольшого фотосета Мартин пригласила свою подругу Рэйчел Кэтлин (Rachelle Kathleen). Девушки пришли в магазин в воскресенье вечером за час до закрытия, поэтому там практически не было других посетителей. Сотрудники дали им разрешение на съемку и с любопытством наблюдали за процессом.

Первый снимок Джена сделала на фоне колеровки. По ее словам, она всегда мечтала пофотографировать рядом с ней.

A post shared by Jenna Martin (@jennamartinphoto) on Nov 12, 2017 at 9:39pm PST

Затем они отправились в отдел осветительных приборов. Фотограф призналась, что работать с таким количеством разных источников освещения было очень непросто.

A post shared by Jenna Martin (@jennamartinphoto) on Nov 14, 2017 at 8:40pm PST

Завершающие фотографии они сняли на складе и рядом с выставленными на продажу растениями. При этом ради эффектного кадра девушки всего лишь сдвинули тележку на центр прохода. Потом они вернули ее обратно, чтобы не заставлять сотрудников магазина убирать за ними.

A post shared by Jenna Martin (@jennamartinphoto) on Nov 16, 2017 at 7:40pm PST

Джена назвала фотосессию удачной, однако призналась, что не собирается приглашать своих клиентов в магазин для съемок. Впрочем, такой возможности она не отрицает.

Через пару недель она решила повторить эксперимент в автосервисе. Однако там со светом оказалось еще хуже, чем в магазине. Тем не менее, девушкам все же удалось сделать несколько кадров.